Milan, Maldini manager dell’anno: a lui il premio “Manlio Scopigno”

Maldini, sono stati rivelati i vincitori dei Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici che verranno consegnati a settembre

Sono stati rivelati i vincitori dei Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici che verranno consegnati rispettivamente il 13 e il 20 settembre. Paolo Maldini verrà premiato come Manager of the year, mentre Antonio Conte riceverà l’onorificenza come tecnico dell’anno.

PREMI MANLIO SCOPIGNO (Auditorium della Laga, Amatrice)

Miglior allenatore di Serie A: Antonio Conte (F.C. Inter)

Miglior allenatore di Serie B: Fabrizio Castori (U.S. Salernitana)

Manager of the year: Paolo Maldini (A.C. Milan)

Presidente dell’anno: Antonio Percassi (Atalanta Calcio)

Miglior giocatore Serie A: Romelu Lukaku (F.C. Inter)

Miglior giocatore di Serie B: Davide Frattesi (A.C. Monza) – Samuele Ricci (Empoli Calcio)

Miglior direttore settore giovanile: Roberto Samaden (F.C. Inter)

Miglior allenatore settore giovanile: Fabrizio Piccarretta (A.S. Roma)

PREMI FELICE PULICI (Salone degli onori del Coni a Roma)

Miglior Portiere di Serie A: Pepe Reina (S.S. Lazio)

Miglior Portiere di Serie B: Alberto Brignoli (Empoli Calcio)

