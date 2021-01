Mario Mandzukic sembra davvero vicino al Milan: l’attaccante croato potrebbe sposare la causa rossonera e tornare in Italia

Mario Mandzukic potrebbe davvero tornare in Serie A in questo mercato invernale: il centravanti croato ex Juventus sembra vicino al Milan e ci si interroga sulla convivenza con Zlatan Ibrahimovic.

Mandzukic potrebbe ricoprire il ruolo di vice Ibra e giocare nelle gare in cui lo svedese sarà assente e nelle partite di Coppa Italia e Europa League.

