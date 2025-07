Modric, voglia di Milan: pronto a ridursi le vacanze, ecco quando può arrivare

Le ultime sull’arrivo di Luka Modric al Milan dopo la fine del Mondiale per Club con il Real Madrid. Tutti i dettagli in merito al croato

Luka Modric è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua leggendaria carriera, questa volta con i colori rossoneri. Il regista croato, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sbarcherà a Milano già entro la fine di luglio, anticipando il suo arrivo inizialmente previsto per i primi di agosto. Una scelta che conferma la sua fame, la sua professionalità e il desiderio di mettersi subito a disposizione del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che lo immagina come perno davanti alla difesa nel centrocampo del Milan. Nonostante sia attualmente impegnato con il Real Madrid nel Mondiale per Club – competizione che potrebbe trattenere il croato fino al 13 luglio – Modric sta valutando seriamente di accorciare le ferie post-torneo per iniziare quanto prima la sua avventura in rossonero. Un gesto che racconta molto dell’uomo prima ancora che del campione: dedizione, spirito di sacrificio e amore per il gioco.

Il suo arrivo a Milano, in concomitanza con la tournée estiva del Milan in Oriente, sarà un momento altamente simbolico: l’incontro tra due storie leggendarie del calcio europeo. Da un lato le 6 Champions League di Modric con il Real Madrid, dall’altro le 7 Coppe dei Campioni nella bacheca milanista. Un sodalizio che unisce esperienza, classe e un DNA vincente. La stagione appena conclusa dimostra quanto Modric sia ancora un fuoriclasse assoluto: 35 presenze in Liga (17 da titolare), 14 in Champions League, 5 in Coppa del Re, oltre agli impegni in Supercoppa e Mondiale per Club. A 39 anni, il croato ha già collezionato 60 presenze ufficiali e potrebbe chiudere l’annata a quota 64. Numeri straordinari per un giocatore senza tempo. Con lui, a fine mese, è atteso anche Santiago Gimenez, bomber messicano reduce da una buona Gold Cup. Il Milan si prepara così a un’estate rovente, in campo e sul mercato. L’arrivo di Modric rappresenta un colpo di classe assoluta, destinato a lasciare il segno anche in Serie A.