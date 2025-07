Borussia Dortmund, Guirassy è super: battuto il Monterrey, ora il Real Madrid

Tutto quello che è successo nella sfida tra Borussia Dortmund-Monterrey del Mondiale per Club, terminata 2-1. I dettagli

Il Borussia Dortmund prosegue la sua avventura nel Mondiale per Club FIFA con una vittoria importante e sofferta. Al Mercedes Benz Stadium di Atlanta, i tedeschi hanno battuto i messicani del Monterrey per 2-1 grazie a una doppietta dell’attaccante Serhou Guirassy, conquistando così l’accesso ai quarti di finale della competizione. La squadra giallonera è scesa in campo con grande determinazione, imponendo da subito il proprio ritmo e mettendo sotto pressione la difesa del Monterrey. Il protagonista assoluto della serata è stato Guirassy, che ha sbloccato il match già nei primi minuti con una zampata sotto porta e ha raddoppiato poco dopo, al 24’, finalizzando un’azione corale con freddezza e precisione. In soli ventiquattro minuti, il Borussia aveva già ipotecato la partita, forte di un gioco organizzato e di un pressing alto che ha messo in difficoltà i messicani.

Nella ripresa, però, il Monterrey ha trovato nuove energie e ha riaperto la gara al 48’ con un gol di Bertrame, bravo a sfruttare una disattenzione della retroguardia tedesca. Da quel momento in poi, la partita si è fatta più equilibrata, con occasioni da entrambe le parti, ma senza ulteriori reti. Il Dortmund, nonostante qualche rischio, ha gestito il vantaggio con esperienza e ha portato a casa una vittoria preziosa che lo proietta ai quarti di finale, dove ad attenderlo c’è ora un avversario di altissimo livello: il Real Madrid. I blancos, che hanno appena eliminato la Juve, rappresentano uno degli ostacoli più temibili del torneo, ma i gialloneri, forti dell’entusiasmo e della solidità mostrata oggi, proveranno a scrivere un’altra pagina storica. Per il Borussia Dortmund si tratta di un successo che conferma l’ambizione e la competitività internazionale della squadra. Guirassy, con questa doppietta, si candida a essere una delle stelle del torneo.