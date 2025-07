Modric, l’uomo dei sogni rossoneri: l’obiettivo è essere protagonista assoluto e i compagni lo eleggono già a leader

Luka Modric subito protagonista nel Milan: i tifosi impazziti e i compagni invece lo hanno già eletto come leader

Il Milan lo attende con ansia. Non solo i tifosi, ma anche Massimiliano Allegri e i suoi nuovi compagni di squadra non vedono l’ora di accogliere Luka Modric a Milanello. Questione di giorni, poi l’ex Pallone d’Oro sbarcherà nella sua nuova casa per iniziare un’avventura che promette scintille, come riportato da la Gazzetta dello Sport.

Il fuoriclasse croato, classe 1985, ha firmato un contratto annuale con opzione fino al 2027. A 39 anni compiuti e pronto a festeggiare i 40 in campo, Modric non arriva per fare da comparsa, ma con l’obiettivo di essere ancora un protagonista assoluto in rossonero. La sua professionalità è proverbiale: ha già ricevuto una tabella di lavoro personalizzata per presentarsi in perfetta forma al ritiro.

Reduce da 63 partite giocate con il Real Madrid nella scorsa stagione, Luka è motivato a guidare un Milan fuori dalle coppe europee ma con tanta voglia di riscatto. «Non voglio solo essere un Pallone d’Oro in maglia rossonera. Voglio vincere», è il messaggio chiaro del croato, sei volte campione d’Europa con il Real.

I compagni lo attendono come un leader. In uno spogliatoio che la scorsa stagione ha spesso patito l’assenza di personalità forti, Modric sarà un riferimento tecnico ed emotivo, capace di prendere in mano la squadra nei momenti chiave. Allegri, entusiasta, ha già iniziato a costruire il centrocampo attorno a lui: il ruolo principale sarà quello di mezzala, ma in alcune partite agirà da regista, al fianco o in alternativa a Ricci.

La sua presenza ha acceso anche l’entusiasmo dei tifosi: oltre 30.000 abbonamenti già rinnovati e la sua maglia, il numero 14, è già tra le più vendute. L’effetto Modric è reale e contagioso.

Luka è un vincente. Se ha scelto il Milan, è perché ha ricevuto garanzie tecniche e dirigenziali. Ora vuole restituire tutto questo sul campo. E quando inizierà a incantare con le sue magie… San Siro esploderà.