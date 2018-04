Milan, Gattuso pensa a un nuovo modulo in alternativa al 4-3-3

Il Milan potrebbe cambiare modulo nella prossima stagione. Rino Gattuso pensa a una nuova variante tattica da alternare al 4-3-3

Nuovo modulo per il Milan? L’allenatore dei rossoneri, Rino Gattuso, intervenuto ieri in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino di Walter Mazzarri (Leggi anche: GATTUSO CONFERENZA STAMPA PRE TORINO-MILAN), ha parlato di un nuovo e inedito ruolo per Hakan Calhagnolu, ha elogiato Belotti, ha provato a blindare Suso e ha parlato anche di una possibile variante tattica per la prossima stagione. Ora non è il tempo di fare esperimenti ma l’allenatore milanista potrebbe cambiare qualcosina in vista della prossima stagione.

Rino potrebbe ‘accontentare’ il suo ex presidente Silvio Berlusconi puntando su un modulo con le due punte. Il Milan, nella prossima annata, potrebbe alternare il 4-3-3 al 4-3-1-2. I rossoneri potrebbero optare per Hakan Calhanoglu in cabina di regia, con un ruolo ‘alla Pirlo’ (Leggi anche: NUOVO RUOLO PER CALHANOGLU) spostando poi Suso, in caso di permanenza dietro alle due punte. La duttilità tattica dello spagnolo potrebbe portare il club milanista a scegliere una nuova veste tattica in vista della prossima stagione. Gattuso potrebbe fare degli esperimenti nel finale di stagione, a obiettivi già raggiunti, ma soprattutto durante il ritiro estivo, e pensa al 4-3-1-2.