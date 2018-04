Le rivelazioni di Gattuso: nuovo e inedito ruolo per Calhanoglu

Il centrocampista del Milan, Hakan Calhagnolu, può cambiare ruolo e può giocare davanti la difesa. Ecco le rivelazioni di Gattuso

Nuovo ruolo per Hakan Calhanoglu? Il centrocampista turco, rigenerato da Rino Gattuso, sta giocando da esterno d’attacco mancino nel tridente offensivo disegnato dal tecnico del Milan. Gattuso quest’oggi ha parlato in conferenza stampa (Leggi anche: CONFERENZA STAMPA GATTUSO PRE TORINO-MILAN) e ha annunciato un possibile nuovo ruolo per il giocatore. Non in questa stagione, perlomeno non fino a quando il Milan non avrà centrato i suoi obiettivi. Secondo l’allenatore rossonero, Hakan può agire da centrocampista centrale, ‘alla Pirlo‘.

«E’ uno che potrebbe giocare alla Pirlo. Hakan ha un grandissimo tiro, potrebbe buttare giù la porta. Anche Suso può cambiare ruolo, secondo me potrebbe giocare anche da mezza punta. Si possono fare tante cose ma purtroppo ora non possiamo farlo perchè siamo ancora in lotta per i nostri obiettivi» ha detto l’allenatore rossonero. Rino Gattuso sta pensando a un nuovo ruolo per Hakan Calhanoglu. Il turco ha giocato principalmente da mezz’ala, da trequartista e da esterno d’attacco ma secondo l’allenatore rossonero il giocatore ex Bayer Leverkusen potrebbe crescere ulteriormente cambiando ruolo, arretrando di qualche metro il suo raggio d’azione: il Milan avrà presto il nuovo Pirlo?