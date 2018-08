Milan, Musacchio favorito su Caldara per il Napoli

Il Milan si prepara all’esordio in campionato con il Napoli: Gattuso pronto a lanciare Musacchio, Caldara verso la panchina

A seguito di quanto accaduto al Ponte Morandi, la Lega Calcio ha deciso di rinviare la gara tra Milan e Genoa. Per questo motivo, l’esordio della squadra rossonera in questo campionato avverrà il prossimo sabato, quando allo Stadio San Paolo gli uomini di Gattuso affronteranno il Napoli di Carlo Ancelotti, vittorioso alla prima giornata in casa della Lazio. Stando a quanto riferito quest’oggi dalla redazione di Sky Sport, l’allenatore campione del Mondo nel 2006 dovrebbe schierare in difesa la coppia Musacchio-Romagnoli, tenendo dunque in panchina il nuovo arrivo Caldara. Stessa sorte per Laxalt, che resterà fuori in favore di Rodriguez.