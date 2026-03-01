Hanno Detto
Milan, Tare nel pre partita: «Il nostro obiettivo era ridare stabilità. Creare una squadra che può raggiungere la Champions»
Milan, il ds Tare ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro la Cremonese. Ecco le sue parole
Nel pre‑partita della sfida tra Cremonese e Milan valida per la 27ª giornata di Serie A 2025‑2026, il ds dei rossoneri, Tare, è intervenuto ai microfoni di Dazn, offrendo le sue impressioni sulla gara e sul momento della squadra.
Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV
Sui risultati di questa stagione: «Vedendo il risultato dello scorso anno, il nostro obiettivo era ridare stabilità. Creare una squadra che può raggiungere la Champions. Penso che sia stato svolto un lavoro importante su questo, è un percorso nuovo e ci sta che strada facendo qualche punto si perde. Rimaniamo concentrati e consapevoli dei nostri obiettivi, guardando al futuro con entusiasmo».
Sugli obiettivi della squadra e il valore della partita di oggi: «Nel calcio abbiamo visto di tutto e di più. Una sconfitta non può toglierti certezze, lo abbiamo visto come è arrivata la sconfitta contro il Parma. Oggi abbiamo la possibilità di fare una grande partita».
Sul lavoro da fare per la prossima stagione: «Si fa un lavoro di gruppo, condividendo delle idee. La prossima sarà una stagione diversa da questa e dobbiamo essere consapevoli di dover essere competitivi sempre. Conta sempre il bene comune, conta il Milan».
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Ultimissime
video
Arnautovic e la dedica a Mihajlovic, il Como formato Europa e l’emozionante Juve in Champions. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO
Arnautovic commuove Mihajlović, Como da sogno europeo e la Juve che incanta: le Contro pagelle firmate Andrea Bargione – VIDEO...