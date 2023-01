Conferenza stampa Pioli: «Quello che ci gira attorno è sempre esagerato»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Supercoppa contro l’Inter

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Supercoppa contro l’Inter. Le sue dichiarazioni:

COME STA LA SQUADRA – «Ci dobbiamo comportare bene, è una sfida importante. Giochiamo contro i nostri rivali, battuti nel campionato scorso e negli ultimi due derby. Sono state partite in cui abbiamo dovuto sopportare delle difficoltà e dovremo farlo anche domani.

È IL DERBY DEL RISCATTO – «Vincere è importantissimo. Abbiamo iniziato l’anno scorso, ora dobbiamo dare continuità a questo percorso. Significherebbe aumentare il nostro livello e la nostra mentalità vincente. L’ultima settimana non è stata delle migliori, ma domani è una partita a sé; il derby fa storia a sé e il trofeo in palio aumenta il valore di questa partita»

PARTITA SPARTIACQUE – «Non lo so, so che è un obiettivo importante. Il primo, la Coppa Italia, l’abbiamo perso e domani c’è il secondo. La stagione non finisce domani sera. Credo che tutto quello che ci gira intorno è sempre esagerato, sia in positivo che in negativo»

CONTINUA SU MILAN NEWS 24