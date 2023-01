Milan, Pioli: «Il ritiro? Dovevamo capire gli errori»

Le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia della sfida contro il Lecce in Serie A. I dettagli

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Milan.

PAROLE – «Ritiro? Questa è stata una mia esigenza, ho preferito parlare subito con loro per spiegare le cose non andate bene. Dovevamo recuperare bene e in modo leggero. Ho letto determinazione e volontà nei miei giocatori. Nelle ultime due partite non abbiamo raggiunto risultati che stavamo controllando. Dobbiamo fare qualcosa di più ma ho visto lo spirito giusto per cercare di migliorare».