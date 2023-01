Milan, Pioli: «Mercato per uscire dalla crisi? Siamo a posto così»

Le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Tutti i dettagli

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sassuolo.

PAROLE – «Abbiamo le risorse necessarie per uscire da questo momento. Sul mercato la società si è espressa già da tempo. Stiamo recuperando gli infortuni, quindi stiamo apposto così. Nessuno deve pensare che i giocatori non vogliano superare questo momento o che non mettano il 100%, ho sempre visto grande attenzione e volontà. Il momento si supera lavorando, perché sappiamo fare molto meglio di quel che stiamo facendo».