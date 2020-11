Milan, Pioli ritrova Calhanoglu e Bennacer per il riscatto

Il Milan vuole continuare la corsa in testa alla classifica e cancellare la brutta sconfitta con il Lille. Calhanoglu e Bennacer tornano nella sfida col Verona

Il Milan vuole subito rialzarsi dopo la ‘scoppola’ in Europa League di San Siro contro il Lille. La squadra di Pioli resta in testa alla classifica in campionato con lo 0-0 del Sassuolo contro l’Udinese e nel prossimo turno ospiterà il Verona per continuare la corsa in Serie A e riscattare il tonfo europeo.

Pioli ritroverà dal 1′ Calhanoglu e Bennacer, alfieri imprescindibili in questo momento per il tecnico rossonero dopo il turnover di giovedì. Il numero 10 e l’algerino torneranno titolari, a scapito di Tonali e Brahim Diaz che ancora devono completare il percorso di crescita scrive La Gazzetta dello Sport.