Milan, al raduno assente la Curva Sud! Il nuovo corso targato Allegri inizia domani. Il programma

Domani, 7 luglio 2025, a Milanello si apre ufficialmente la nuova stagione del Milan con il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. Ma l’evento sarà segnato da una clamorosa assenza: la Curva Sud Milano, cuore pulsante del tifo organizzato rossonero, ha annunciato che non sarà presente al raduno.

La Curva Sud non ci sarà: protesta o presa di posizione?

La notizia, anticipata da MilanNews24, ha sorpreso molti. In un comunicato diffuso nelle ultime ore, la tifoseria organizzata ha comunicato ufficialmente la propria decisione, lasciando intendere un possibile malumore nei confronti della società o dell’attuale progetto sportivo. Non è chiaro se si tratti di una forma di protesta o di una semplice scelta strategica interna, ma l’assenza della componente più calda del tifo milanista è destinata a far rumore.

Il programma del raduno: Allegri prende il comando

Nonostante l’assenza della Curva Sud, la giornata a Milanello si preannuncia densa di appuntamenti:

Ore 9:00 – Inizio del ritiro a Milanello : la squadra si ritroverà per i primi test atletici e le valutazioni mediche. Allegri lavorerà a porte chiuse per iniziare a trasmettere i primi concetti tecnico-tattici.

: la squadra si ritroverà per i primi test atletici e le valutazioni mediche. Allegri lavorerà a porte chiuse per iniziare a trasmettere i primi concetti tecnico-tattici. Ore 13:00 – Conferenza stampa a Casa Milan : Allegri parlerà per la prima volta dopo il suo ritorno. Sarà l’occasione per spiegare la sua visione, parlare di mercato e delineare gli obiettivi stagionali.

: Allegri parlerà per la prima volta dopo il suo ritorno. Sarà l’occasione per spiegare la sua visione, parlare di mercato e delineare gli obiettivi stagionali. Ore 18:00 – Allenamento aperto ai tifosi: sul campo esterno di Milanello i tifosi potranno assistere alla prima seduta visibile al pubblico. Un momento simbolico per ricreare il legame tra squadra e piazza.

L’ombra dell’assenza e le attese sul futuro

L’assenza della Curva Sud sarà visibile e rumorosa, almeno simbolicamente. Da sempre protagonista del primo giorno di raduno, il gruppo organizzato aveva fatto sentire la propria voce nei momenti più difficili e celebrato quelli più gloriosi. Stavolta, invece, il silenzio sarà assordante.

Tuttavia, il Milan volta pagina. Il ritorno di Allegri, fortemente voluto dalla dirigenza, rappresenta l’inizio di un nuovo ciclo che punta a riportare i rossoneri in cima al calcio italiano ed europeo. In campo, Allegri potrà contare su una rosa in fase di costruzione, con diversi innesti attesi nelle prossime settimane.

Milan 2025/26: si accende la speranza

Nonostante le prime frizioni con una parte della tifoseria, l’avvio di stagione rossonero resta un momento carico di attesa ed entusiasmo. Il popolo milanista, anche se non tutto presente domani a Milanello, guarda con attenzione ai primi passi della nuova era Allegri. Il lavoro sul campo sarà ora l’unico vero giudice.