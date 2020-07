Milan, Rafael Leao contro Pioli? Il portoghese mette like a commenti contro il tecnico – FOTO

A Rafael Leao non sono piaciute le parole che Stefano Pioli gli ha riservato nel post partita di Milan-Atalanta

Nel post partita di Milan-Atalanta Stefano Pioli ha parlato così di Rafael Leao: «Secondo me è giusto avere aspettative alte visto che ha un potenziale incredibile. Sta crescendo, in allenamento fa molto meglio di quello che fa in partite ma arriverà. Il potenziale c’è ma credo che possa fare di più. Ha le qualità per spaccare le partite, sarà un giocatore che l’anno prossimo dovrà per forza esplodere».

Post lockdown l’attaccante è partito titolare solo contro il Parma mentre le altre volte è sempre subentrato collezionando 257 minuti in 10 partite. Forse Rafael Leao si sente poco valorizzato ed è per questo che ha messo “mi piace” a due commenti di due tifosi del Milan su Twitter, i quali puntavano il dito contro Pioli per lo scarso utilizzo dell’ex Sporting Lisbona.