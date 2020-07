Pioli: «Mi auguro di lavorare ancora con Ibra. Rafael Leao? Potenziale incredibile»

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Milan contro l’Atalanta: queste le sue parole

MATCH – «Mi aspettavo una partita di questo tipo ma la cosa bella è che abbiamo provato a vincerla fino alla fine. È un aspetto importante».

RINNOVO – «Sono strafelice di questo rinnovo ma sono sempre stato sereno, ho sempre pensato a lavorare e lo farò fino al 2 agosto e anche dopo. Siamo il Milan, dobbiamo crescere e continuare con quello che stiamo facendo. Dobbiamo finire bene il campionato, pensiamo alle prossime due partite».

MILAN NUOVO – «Come me lo immagino? Voglio dare continuità a quello che stiamo facendo poi se potremo migliorarlo, ancora meglio».

IBRAHIMOVIC – «L’apporto che ha dato è evidente, mi auguro che possa lavorare ancora con lui ma ci sono tante cose e valutazioni da fare. Ibrahimovic può essere ancora utile e trainante, ma dipenderà da tante cose la sua permanenza. Credo che Zlatan e il club non si sono ancora parlati visto che non si sapeva chi sarebbe stato l’allenatore».

ATTACCANTE – «Un attaccante da 25 gol chi non lo vorrebbe? Però tutti ci siamo sforzati a fare queste prestazioni. Tutta la classe dei giocatori è stata utile, l’arrivo di Ibra è stato molto importante a far crescere i giovani. Per la sua permanenza ci saranno altre cose da mettere sul piatto, ci vorrà un po’ di tempo».

RAFAEL LEAO – «Secondo me è giusto avere aspettative alte visto che ha un potenziale incredibile. Sta crescendo, in allenamento fa molto meglio di quello che fa in partite ma arriverà. Il potenziale c’è ma credo che possa fare di più. Ha le qualità per spaccare le partite, sarà un giocatore che l’anno prossimo dovrà per forza esplodere».

CAMMINO POST LOCKDOWN – «Abbiamo lavorato bene, poi battere Roma e Juve ci ha dato fiducia. Insistiamo così, meritiamo di finire bene, ma voglio fare i complimenti ai ragazzi. Hanno dato tutto».