Sportmediaset riferisce che il fondo Elliott intende esonerare Gattuso per sostituirlo con Conte, pallino rossonero già da tempo

Il prossimo 21 luglio sarà una data importante per il futuro del Milan. In quella data sarà infatti convocata l’assemblea per la nomina del nuovo CdA e da quel momento partirà ufficialmente la nuova gestione del fondo Elliott. Il club potrà tornare a fare mercato e la rivoluzione pare non riguarderà soltanto la rosa ma anche la panchina. Secondo quanto riporta Sportmediaset.it, Gennaro Gattuso non sarà più l’allenatore del Milan nella prossima stagione. L’hedge found avrebbe scelto Antonio Conte per guidare la squadra e dare un taglio netto con la vecchia proprietà. In passato l’ex tecnico della Nazionale era già stato vicino al club di via Aldo Rossi in diverse occasioni.

Secondo Sportmediaset i segnali per un cambiamento radicale ci sono tutti. Prima Conte è stato esonerato dal Chelsea, poi Gattuso è finito sotto inchiesta per riciclaggio e alla fine è arrivato un comunicato della Curva Sud a difesa dell’attuale allenatore e del ds Massimiliano Mirabelli. Quest’ultimo dovrebbe ancora occuparsi del mercato quest’estate ma sotto la supervisione di Leonardo, che potrà porre il veto a qualsiasi operazione. L’anno prossimo Mirabelli darà l’addio al Milan e tra i suoi possibili sostituti di sarebbero Cristiano Giuntoli del Napoli e Daniele Pradè dell’Udinese. L’arrivo di Conte in rossonero potrebbe favorire il trasferimento di Alvaro Morata a Milano e la permanenza di Leonardo Bonucci, che nelle ultime settimane è stato accostato al Paris Saint Germain.