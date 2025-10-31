Milan News
Milan Roma, streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la sfida di Serie A! Tutti i dettagli
Milan Roma streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida di Serie A valida per la 10ª giornata di Serie A 2025/26
Le due squadre sono separate da appena tre punti in classifica: il Milan è fermo a quota 18, reduce da due pareggi consecutivi contro Pisa e Atalanta e raggiunto dall’Inter al terzo posto.
La Roma, invece, si presenta all’appuntamento da capolista della Serie A: il successo sul Parma ha permesso alla formazione di Gasperini di restare agganciata al Napoli in vetta, entrambe a 21 punti.
DOVE VEDERE MILAN ROMA
Orario: 20:45
Canale TV: DAZN
Streaming: DAZN
