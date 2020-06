Allo Stadio San Siro, la 28ª giornata di Serie A 2019/20 tra Milan e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio San Siro, Milan e Roma si affrontano nel match valido per la 28ª giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Milan Roma 0-0 MOVIOLA

1′ Occasione per Theo Hernandez – Il francese si presenta al limite dell’area e prova l’uno-due con Kessié, l’ivoriano è però impreciso. Recupera la Roma

6′ Occasione per Castillejo – Lancio di Kjaer a scavalcare la difesa avversaria, la sfera arriva di Castillejo fermato però per posizione di fuorigioco

15′ Occasione per Pellegrini – Kluivert sfila bene al lato della retroguardia rossonera e immette un cross rasoterra per Pellegrini. La conclusione del centrocampista romano è deviato in corner da Theo Hernandez

19′ Occasione per Kluivert – Dzeko apre per Mkhitaryan che prova un rasoterra a cercare l’accorrente Kluivert in area di rigore, bravissimo Donnarumma a smanacciare in uscita concedendo un corner ai giallorossi

20′ Occasione per Dzeko – Cross di Kluivert dalla sinistra, palla che spiove nel cuore dell’area a Dzeko che spreca clamorosamente di testa a pochi passi da Donnarumma

27′ Tiro di Bonaventura – Ottimo colpo di tacco di Rebic che libera Bonaventura, il tiro da posizione defilata termina però alto

32′ Cooling break – I giocatori si recano verso le panchine per rinfrescarsi e bere, pomeriggio afoso oggi a Milano

36′ Occasione per la Roma – Spinazzola immette un cross teso in area, Donnarumma è bravo ad anticipare Dzeko uscendo in presa alta

38′ Occasione per Calhanoglu – Ottimo cross di Theo Hernandez dalla sinistra, la palla arriva sul secondo palo per Calhanoglu che tutto solo di testa spreca concludendo alto

47′ Occasione per Rebic – Retropassaggio impreciso di Spinazzola per Mirante, ne approfitta Rebic che però non controlla bene facendo scorrere il pallone sul fondo

50′ Tiro di Mkhitaryan – Conclusione da fuori area dell’ex Arenal, Kjaer rimpalla la conclusione

55′ Tiro di Bennacer – Conclusione da fuori area dell’algerino, il tiro di spegne sul fondo

64′ Tiro di Rebic – Conclusione da posizione defilatissima del croato, Mirante blocca agilmente

65′ Occasione per Calhanoglu – Preciso filtrante di Saelemaekers per Calhanoglu che da posizione defilata impegna Mirante, corner per i rossoneri

67′ Tiro di Paquetà – Conclusione rasoterra e insidiosa del brasiliano, Mirante devia in corner

Migliore in campo: Mkhitaryan al termine del primo tempo PAGELLE

Milan Roma 0-0: risultato e tabellino

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma G.; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo (54′ Saelemaekers), Bonaventura (54′ Paquetà), Calhanoglu; Rebic. A disposizione: Begovic, Ant. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Krunic, Biglia, Leão, Maldini. Allenatore: Pioli.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Kluivert (57′ Carles Peres), Pellegrini, Mkhitaryan (69′ Perotti); Dzeko (69′ Kalinic). A disposizione: Fuzato, Fazio, Kolarov, Ibanez, Santon, Cetin, Diawara, Pastore, Villar, Ünder. Allenatore: Fonseca.

AMMONITO: 22′ Pellegrini, 41′ Castillejo, 62′ Rebic

ARBITRO: Giacomelli