Milan, Saelemaekers out con la Fiorentina: Allegri pensa a un’alternativa creativa. Le ultime sule idee tattiche del tecnico

L’infortunio di Alexis Saelemaekers è una tegola pesante che complica i piani di Massimiliano Allegri. L’assenza del belga, diventato un giocatore indispensabile per la sua duttilità e il suo spirito di sacrificio, costringe il tecnico a ridisegnare l’equilibrio della fascia destra del Milan. Le soluzioni sul tavolo sono diverse, un bivio tra la logica della continuità e la tentazione di un esperimento creativo.

La soluzione naturale: fiducia ad Athekame

La prima opzione, la più immediata, porta al nome di Zachary Athekame. Il giovane svizzero, arrivato in estate, è il sostituto naturale di Saelemaekers. Allegri ne apprezza la corsa e la voglia di attaccare la profondità. Schierarlo titolare permetterebbe al Milan di mantenere invariato l’assetto tattico del 3-5-2, ma resta l’incognita sulla sua capacità di reggere la pressione in una fase così delicata della stagione.

L’alternativa creativa: Pulisic esterno o cambio modulo

Se la strada che porta ad Athekame è la più coerente, ne esiste un’altra, più affascinante. L’idea sarebbe quella di abbassare Christian Pulisic sulla linea dei centrocampisti, sfruttandone la qualità nel palleggio. Una scelta che aumenterebbe il potenziale offensivo, ma che richiederebbe un nuovo equilibrio difensivo. Proprio per questo, non è da escludere che Allegri possa cogliere l’occasione per un cambio di modulo più radicale, tornando al classico 4-3-3. Una soluzione che permetterebbe di esaltare le doti offensive dello stesso Pulisic, liberandolo da eccessivi compiti di copertura. Il tecnico rossonero è di nuovo al lavoro nel suo “laboratorio”, chiamato a scegliere tra la prudenza e un colpo a sorpresa per sopperire a un’assenza che peserà tantissimo.

Leggi anche: Leao, quanto è dura la salita! Rafa al bivio: viaggio dentro il momento del portoghese. Sono tre i punti chiave. L’analisi