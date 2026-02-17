Milan, Saelemaekers cuore d’oro: il gesto emozionante per Kean, sopravvissuto del dramma di Crans-Montana

Milan, Saelemaekers cuore d’oro: cosa ha fatto il giocatore rossonero per Kean, sopravvissuto del dramma di Crans-Montana

Ci sono campioni che si misurano con i gol e gli assist, e ci sono uomini che dimostrano il loro valore lontano dai riflettori, dove non ci sono telecamere ma solo vite da incoraggiare. È il caso di Alexis Saelemaekers, protagonista ieri di un episodio di straordinaria umanità che va ben oltre i colori delle maglie e le dinamiche del campionato. Secondo quanto riportato dal direttore Ivan Zazzaroni sulle colonne del Corriere dello Sport, l’esterno del Milan si è recato in visita privata presso l’ospedale dove sono ricoverati i sopravvissuti della tragedia di Crans-Montana.

Il racconto: “Una giornata nera trasformata in sorriso”

Il focus del racconto riguarda Kean, un ragazzo di soli 17 anni che sta affrontando il difficile percorso di recupero fisico e psicologico dopo i drammatici fatti di Crans. La giornata di ieri, stando alla toccante testimonianza del padre raccolta dal quotidiano, era iniziata sotto i peggiori auspici: una di quelle “giornate nere” in cui il dolore sembra avere la meglio sulla speranza. Tutto è cambiato nel pomeriggio, quando nella stanza è entrato a sorpresa il giocatore del Milan. Non una visita di cortesia veloce, giusto il tempo di un autografo, ma un incontro vero. Saelemaekers è rimasto con Kean per ben due ore, parlando, ascoltando e riuscendo nell’impresa più difficile: far ritrovare al giovane l’energia e il sorriso che sembravano perduti.

Un pensiero per tutti: 20 minuti a testa

La grandezza del gesto del calciatore milanista non si è limitata al solo Kean. Saelemaekers ha voluto dedicare tempo e attenzione a tutti i sei ragazzi attualmente ricoverati nella struttura. Con ognuno di loro si è intrattenuto per almeno 20 minuti, portando conforto e una distrazione preziosa dalla routine ospedaliera. In un calcio spesso accusato di essere una bolla dorata distante dalla realtà, l’iniziativa spontanea del jolly di Allegri ricorda l’importanza del ruolo sociale degli atleti. Un “gol” che non finisce nelle statistiche della Serie A, ma che per Kean e le famiglie degli altri ragazzi vale più di qualsiasi scudetto.