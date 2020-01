Milan Samp, ritorno a San Siro per Ibrahimovic: ecco la scelta di Pioli per l’undici titolare nella prima gara del 2020

Il Milan ospita la Samp nella prima uscita del nuovo anno e, al contempo, San Siro si prepara a riabbracciare Ibrahimovic. L’attaccante svedese è stato infatti convocato subito e contro i blucerchiati sarà della partita.

L’ex Galaxy però, secondo La Gazzetta dello Sport, dovrebbe partire dalla panchina. Pioli pare infatti intenzionato ad optare per Piatek dal 1′, con Suso e Calhanoglu ai lati. Per Ibra, dunque, il nuovo esordio potrebbe arrivare a partita in corso.