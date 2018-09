Leonardo e Maldini sono chiamati ad un duro compito. Il Milan deve capire se la rosa e Gattuso sono all’altezza degli obiettivi del club

Sei punti in cinque partite sono decisamente pochi per una squadra come il Milan che punta alla qualificazione in Champions League e vorrebbe rivivere il più presto possibile i fasti del passato. Per Leonardo e Paolo Maldini la sessione di mercato di gennaio sarà il momento della riflessione per comprendere se Gennaro Gattuso abbia davvero le capacità di guidare i rossoneri e soprattutto se la rosa si composta da giocatori davvero validi. E’ probabile che in inverno molte teste verranno tagliate.

