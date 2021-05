Milan, si pensa al rinnovo di Pioli: il piano dei rossoneri

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan sta lavorando per prolungare il contratto di Stefano Pioli almeno fino al 2023

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan sta lavorando per prolungare il contratto di Stefano Pioli almeno fino al 2023. Possibilità di prolungamento triennale o addirittura quadriennale per il tecnico parmigiano artefice, insieme ai giocatori, della scalata che ha riportato il Milan in Champions League.

Nessun dubbio, dunque, riguardo al prolungamento del matrimonio tra il Milan e Stefano Pioli. Possibile annuncio prima dell’inizio del ritiro estivo di luglio.

