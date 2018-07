Dopo l’uscita di scena di Mr. Li, i rossoneri sperano di ribaltare il verdetto Uefa. Giornata chiave per il futuro del Milan

L’abbiamo scritto spesso ma oggi è davvero così: la giornata odierna è fondamentale per il futuro del Milan. Il club rossonero andrà a Losanna per ribaltare il verdetto Uefa e per tornare in Europa. Per il club milanista saranno presenti gli avvocati Cappelli e Aiello, l’ad Marco Fassone e la responsabile finanziaria Valentina Montanari, oltre ad Antonio Rigozzi, legale esperto in contenziosi sportivi e già vittorioso (al fianco della Juventus) nel caso Fifa-Mutu, e Franck Tuil, rappresentante del fondo Elliott.

La decisione finale spetterà al Tas che, un po’ come Alessandro Borghese, potrà confermare o ribaltare il giudizio dell’Uefa riammettendo il Milan in Europa. C’è anche una terza via: il rimando all’Adjudicatory Chamber con l’obiettivo di un nuovo Settlement Agreement. Da casa Milan filtra un cauto ottimismo per il ribaltamento del verdetto. I rossoneri si presenteranno di fronte al Tas senza lo spettro di Mister Lì e con le solide basi del Fondo Elliott. I rossoneri punteranno anche sulla disparità di giudizio con Manchester City, Inter e PSG. Inoltre il Milan non ha più debiti imminenti da ripagare dopo l’escussione del pegno. L’udienza inizierà alle 9 e 30 del mattino e il dibattimento proseguirà anche nel pomeriggio. La fine dell’audizione è prevista per le 18. Poco dopo arriverà la sentenza.