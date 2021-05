Milan, tifosi presenti a Milanello prima della partenza per Bergamo – VIDEO

Le immagini dei tifosi del Milan presenti questa mattina a Milanello. La squadra partirà tra poco per la trasferta di Bergamo

Centinaia di tifosi del Milan si sono ritrovati questa mattina a Milanello prima della partenza della squadra per Bergamo. La sfida con l’Atalanta sarà decisiva per la qualificazione in Champions League che per i rossoneri manca da otto anni. Il popolo ha voluto fare sentire la propria voce questa mattina dopo una stagione di sacrificio della squadra di Pioli a cui manca, per ora, l’acuto finale.

Di seguito le immagini del popolo rossonero in festa a caricar la squadra, impegnata questa sera a Bergamo.