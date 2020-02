Milan Torino, confronto Ibrahimovic-Paquetà: il retroscena

Ibrahimovic avrebbe ripreso Paquetá dopo il fischio finale di Milan-Torino per lo scarso apporto del brasiliano alla manovra

Poteva essere la grande occasione di Lucas Paquetà dopo una stagione, fin qui, a dir poco deludente ma anche contro il Torino il brasiliano non ha brillato. L’ex Flamengo ha lasciato il posto dopo 69 minuti a Bonaventura, senza immaginare quello che sarebbe successo dopo.

Come riporta Tuttosport, Ibrahimovic avrebbe preso da parte Paquetà negli spogliatoi rimproverandolo per la differenza di rendimento tra allenamento e partita, quando non riesce ad emergere con le sue qualità. Il brasiliano avrebbe dapprima incassato il colpo, per poi rispondere e lasciare l’ultima parola ad Ibrahimovic, che avrebbe chiuso lì il discorso.