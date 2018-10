Milan, troppi gol subiti: Gattuso punta su Donnarumma e Romagnoli

Il Milan concede troppi gol: considerando il finale della scorsa stagione, i rossoneri infatti subiscono almeno una rete da 13 turni consecutivi

Il Milan, in vista del derby con l’Inter, sta lavorando sulla fase difensiva: la squadra rossonera, infatti, subisce gol da 13 partite consecutive in Serie A, se si considera anche il finale della scorsa stagione. L’ultima volta in cui Donnarumma finì imbattuto risale ad aprile, quando tra Milan e Napoli terminò 0-0. Al momento si tratta della peggior striscia tra le 20 società di Serie A, ma Gattuso ha tutta l’intenzione di risolvere il problema. Lo farà puntando sulle sue certezze nel reparto arretrato: Romagnoli, capitano dopo la cessione di Bonucci, e Donnarumma. I due avranno il non facile compito di annullare, se possibile, il bomber argentino Icardi e gli inserimenti di Nainggolan. In casa ci si affida anche ai numeri: Donnarumma in Nazionale, grazie alla vittoria per 1-0 con la Polonia, è finalmente riuscito a terminare con la porta inviolata dopo una striscia di 5 partite consecutive in cui aveva subito almeno una rete. Gattuso e i suoi uomini si augurano che ciò sia di buon auspicio.