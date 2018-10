Zapata dopo la vittoria del Milan sul Chievo sottolinea i problemi dei rossoneri in difesa e spera di tornare protagonista nel derby

Il Milan ha battuto il Chievo Verona in casa questo pomeriggio per 3 a 1 grazie alla doppietta di Gonzalo Higuain e al gol di Jack Bonaventura. Per i clivensi è stato Sergio Pellissier a segnare la rete della bandiera. Chiusa questa pratica per i rossoneri è già arrivato il momento di pensare al derby in programma dopo la sosta per le Nazionali. Oggi Cristian Zapata ha sostituito Alessio Romagnoli dal primo minuto e ai microfoni di RMC Sport ha così commentato la prestazione della squadra: «Spero di essere ancora decisivo nel derby. Dobbiamo lavorare in questi giorni, aspettare i Nazionali. È una motivazione aver vinto questa partita. Dà fastidio prendere gol, dobbiamo migliorare, ma facciamo un passo avanti alla volta».

Zapata quindi ha già la testa alla sfida contro l’Inter in programma il 21 ottobre. Il colombiano è stato grande protagonista del derby del 15 aprile 2017 finito 2 a 2. Fu proprio il difensore a segnare il gol del pareggio all’ultimissimo minuto.