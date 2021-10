Milik: «Rivedere Sarri? Peccato non aver vinto niente insieme»

Arkadiusz Milik presenta la partita di Europa League contro la Lazio, nella quale con il suo Marsiglia sfiderà una vecchia conoscenza: Sarri

Arkadiusz Milik ha presentato in conferenza stampa la partita del suo Marsiglia contro la Lazio, nella quale sfiderà Maurizio Sarri.

CONDIZIONI FISICHE – «Sono stato qualche mese fuori, ma da settembre mi sto allenando con la squadra. Ho giocato tre partite e mi sento bene fisicamente. Non sono pronto per giocare 8 partite di fila, ma il ginocchio sta bene e questo è importante. Sono contento che abbiamo vinto con il Lorient e che ho segnato. Dobbiamo lavorare perché domani c’è una partita importante e vogliamo fare bene».

SARRI – «Siamo stati due anni insieme a Napoli. Abbiamo un buon rapporto, ho tanto rispetto per lui, è un grande allenatore. Peccato non aver vinto niente. Dopo lui lo ha fatto al Chelsea e alla Juventus, è forte e ha idee molto chiare sul calcio che vuole giocare. Posso dire solo cose positive».

SAMPAOLI – «Sempre bello per un attaccante avere un allenatore come Sampaoli che gioca molto in attacco. Per un centravanti e la cosa più bella del mondo, sei sempre pericoloso e vicino alla porta. Sono contento che giochiamo in questo modo, possiamo ancora migliorare tanto ma con il tempo riusciremo a fare passi avanti. La squadra è giovane e giocando migliorerà».

SETTIMANA – «Non voglio sentire parlare del Psg, bisogna solo pensare alla Lazio, che sarà una partita importante. Il gruppo sta bene, per noi deve contare solo la gara di domani».

PUBBLICO – «Con i nostri tifosi abbiamo sempre lo stadio pieno. Non posso dire niente sugli altri. Sono contento dei tifosi del Marsiglia perché ogni partita ci sono sempre vicini e questa è la cosa più importante per un giocatore. Domani non ci sarà lo stadio pieno ma sono cose che non dipendono da noi».