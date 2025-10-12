Milinkovic-Savic Juve, il sogno di gennaio! L’affare è possibile ma solo con un sacrificio enorme. Le cifre e il retroscena

Milinkovic-Savic Juve: l’affare di gennaio passa da un sacrificio. E c’è un indizio che lo spinge lontano dall’Arabia

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus ha già tracciato le linee guida per il mercato invernale: l’obiettivo è rinforzare la rosa con un esterno destro e, soprattutto, con un centrocampista di spessore. In cima alla lista dei desideri spunta un nome che evoca ricordi e suggestioni: Sergej Milinkovic-Savic.

L’ex colonna della Lazio, oggi all’Al-Hilal, si avvicina alla scadenza del suo ricchissimo contratto e, al momento, non sembrano esserci trattative per un rinnovo. Nonostante si trovi bene in Arabia, complice anche la presenza del suo mentore Simone Inzaghi, il “Sergente” non ha mai nascosto la voglia di tornare in Europa. L’idea di rimettersi in gioco in Serie A, campionato che conosce alla perfezione, lo intriga non poco. La Juventus, che finora si è limitata a raccogliere informazioni, potrebbe presto passare a un’azione più decisa, qualora si aprisse uno spiraglio per un addio anticipato all’Arabia Saudita.

Il nodo cruciale resta però l’aspetto economico. Milinkovic-Savic percepisce circa 20 milioni di euro netti a stagione, una cifra fuori portata per i bianconeri. Per liberarsi già a gennaio, il centrocampista dovrebbe rescindere l’attuale contratto, rinunciando a circa metà del suo stipendio annuale, vale a dire 10 milioni di euro. Un sacrificio enorme, difficile anche solo da compensare con un futuro accordo a Torino.

La decisione, dunque, è tutta nelle mani del giocatore: continuare a guadagnare cifre astronomiche in un campionato meno competitivo, oppure accettare una sfida di prestigio in Europa, con un ingaggio importante ma lontano dagli standard arabi. Le prossime settimane chiariranno se il “Sergente” è pronto a compiere questa scelta di vita.

