Juventus News
Milinkovic-Savic, il ritorno dell’ex Lazio in Serie A si allontana: l’Al Hilal vuole blindarlo! La rivelazione a sorpresa
Milinkovic-Savic, il suo futuro è ancora tutto da scrivere: l’Al Hilal prepara il rinnovo, Juventus in stand-by (di nuovo)
Le sirene del mercato italiano tornano a chiamare Sergej Milinkovic-Savic, ma dall’Arabia Saudita arriva subito un segnale chiaro: l’Al Hilal non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire. Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, il club saudita ha già avviato i contatti con l’entourage del centrocampista per blindarlo con un nuovo contratto.
L’attuale accordo del “Sergente” scade nel 2026, una scadenza che aveva acceso l’interesse di diversi club europei, pronti a tentare l’assalto per riportarlo nel calcio di vertice. Per spegnere sul nascere ogni tentazione, la dirigenza dell’Al Hilal ha messo sul tavolo una proposta di rinnovo fino al 2028. Una mossa che, se andasse in porto, legherebbe quasi interamente la seconda parte della carriera del serbo alla Saudi Pro League, chiudendo le porte a un suo ritorno in Europa.
La notizia rappresenta un duro colpo per i club italiani, in particolare per la Juventus, che da anni coltiva il sogno di vestire Milinkovic-Savic di bianconero. Dopo i ripetuti tentativi falliti ai tempi della Lazio, il trasferimento in Arabia nell’estate 2023 era stato interpretato da molti come un semplice “arrivederci” al calcio europeo. La scadenza del 2026 era diventata un punto di riferimento per diversi direttori sportivi di Serie A, convinti di poter approfittare della situazione.
Ora, però, l’Al Hilal ha fatto la sua mossa: blindare uno dei suoi giocatori più talentuosi e spegnere sul nascere ogni speranza di fuga. Per la Juve e le altre pretendenti, il sogno Milinkovic-Savic rischia di svanire ancora una volta, forse in maniera definitiva.
LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
Marchisio: «Tudor? Da tifoso mi auguro sia la persona giusta. Yildiz un ragazzo con la testa a posto. Sulla Serie A…» – VIDEO
Tudor Juventus, l’esonero resta una possibilità in caso di altri passi falsi. La posizione del club bianconero e cosa succederà nelle prossime settimane