L’ex Inter Miranda dice addio: «Continuerò a vivere il calcio da tifoso»

Joao Miranda, difensore ex Inter e Atletico tra le altre, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo dando l’addio al calcio. Le sue parole:

«Il momento di dire addio è arrivato. Potrò dire che è stato davvero emozionante. Continuerò a vivere il calcio, ma sotto la veste di tifoso. Devo dire grazie a tutti i tifosi che negli anni hanno fatto il tifo per me: a quelli del Coritiba, dove ho cominciato; a quelli del San Paolo, che mi hanno fatto sentire uno di loro; dell’Atletico Madrid; a quelli dell’Inter, a cui dico grazie di cuore; a quelli dello Jiangsu Suning e, infine, nuovamente a quelli del San Paolo. Non cambierei una virgola di quello che ho fatto, perché ho conquistato tutto con orgoglio e dignità. Grazie mille, calcio! La storia resta».