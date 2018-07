Secondo il parere di Miranda il Brasile visto ai Mondiali è più solido in difesa grazie alle nozioni imparate in Italia da lui e Thiago Silva

Il Brasile di questo Mondiale 2018 è forse il più solido dal punto di vista difensivo nella storia. La Selecao ha infatti concesso un solo gol agli avversari nelle 4 partite finora disputate (1-1 con la Svizzera all’esordio). Stando a quanto afferma Joao Miranda questo cambiamento epocale è merito dell’Italia. Il giocatore dell’Inter ha formato una coppia invalicabile con il compagno Thiago Silva, oggi al PSG ma con un passato al Milan, e non è un caso che entrambi abbiano militato in squadre della Serie A.

«Questa Selecao è differente da quelle del passato. – ha detto Miranda a El Pais – Siamo forti in difesa, concediamo pochi gol e ogni momento della partita sappiamo che i nostri attaccanti possono segnare un gol. In questa Coppa del Mondo le squadre sono ben organizzate dal punto di vista difensivo e attaccano molto veloci. Posso dire che c’è un po’ di stile italiano nella squadra del Brasile in quanto siamo più concentrati sui movimenti difensivi. Io e Thiago Silva – conclude il centrale nerazzurro – abbiamo imparato molto sulla difesa dalla Seria A».