Mirante: «Credo che il campionato terminerà regolarmente. Basta seguire il protocollo»

Antonio Mirante, portiere della Roma, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Sportweek. Queste le sue parole

Antonio Mirante, portiere della Roma, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Sportweek. Queste le sue parole sulla possibilità che il campionato finisca regolarmente nonostante il COVID-19.

«Devo crederci. C’è un protocollo preciso, basta seguirlo, consapevoli che noi giocatori siamo persone normali e come tali possiamo ammalarci. È successo anche a me, anche se per fortuna in estate. Abbiamo il dovere di affrontare con grande attenzione il problema, ma anche di fidarci del sistema»