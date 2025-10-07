Mkhitaryan Inter, spunta un curioso retroscena: quella telefonata di Ausilio...

Mkhitaryan Inter, il racconto della telefonata di Ausilio a Montecarlo che aprì la strada all’arrivo del centrocampista a Milano

Nel libro scritto insieme al giornalista Alessandro Alciato, Henrikh Mkhitaryan ripercorre momenti significativi della sua vita, intrecciando ricordi personali e calcistici. Tra gli episodi più curiosi spicca il retroscena del suo primo contatto con l’Inter.

Era in vacanza a Montecarlo, reduce dalla sua prima stagione in prestito alla Roma, quando ricevette una telefonata inaspettata da Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro: «Miki, vorremmo che venissi da noi, a Milano.»

L’interesse dell’Inter era concreto, ma Mkhitaryan non aveva ancora deciso il proprio futuro. Con gratitudine rispose: «Grazie per la stima. Entro il 31 maggio dovrò scegliere se restare a Roma o meno.» Ausilio, però, fu chiaro: prima di poterlo portare a Milano, il club avrebbe dovuto cedere due giocatori di peso, Romelu Lukaku e Achraf Hakimi.

L’armeno non se la sentì di rischiare: «Preferirei di no. Non voglio correre il pericolo di restare senza la Roma e senza di voi, se quelle cessioni non dovessero concretizzarsi. Facciamo così: resto un altro anno a Roma e poi ne riparliamo.»

Nonostante il rifiuto momentaneo, arrivò anche l’invito di Nicolò Barella, che lo esortò a unirsi all’Inter. Mkhitaryan, però, rimase fedele alla Roma per un’altra stagione. Solo dodici mesi più tardi, nonostante i tentativi di José Mourinho di trattenerlo, accettò finalmente la proposta nerazzurra.

Così, il centrocampista armeno approdò a Milano, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera con la maglia dell’Inter.