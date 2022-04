Mkhitaryan: «Spero di vincere la Conference con la Roma. Rinnovo? C’è tempo». Le parole del centrocampista armeno

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista della Roma, ha parlato alla vigilia del match di Conference League contro il Bodo/Glimt.

PARTITA – «Quello che abbiamo fatto in passato contro di loro non conta, ora pensiamo alla prossima. Domani è una partita che si gioca con la testa, dobbiamo giocare e dimostrare che siamo in grado di vincere la partita perché siamo forti».

VINCERE A ROMA E RINNOVO – «Ho sempre l’ambizione di vincere qualcosa nei club in cui mi trasferisco, alla fine l’unica cosa che resta è cosa hai vinto. Per il contratto, non voglio parlare di questo perché c’è ancora tempo di discutere perché adesso i miei pensieri sono le partite successive. Spero di vincere la Conference League, ma vogliamo prima vincere domani».