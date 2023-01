Modena, fatta per l’arrivo di Kleis Bozhanaj dalla Carrarese

Il Modena ha completato l’acquisto di Kleis Bozhanaj dalla Carrarese. Tutti i dettagli sull’operazione del club

Di seguito il comunicato del Modena sull’arrivo di Kleis Bozhanaj dalla Carrarese.

COMUNICATO – «Nato in Albania nel 2001, Kleis Bozhanaj inizia a muovere i primi passi calcistici tra le file della selezione Under 19 della Dinamo Tirana, cresce con il mito di Kaka e del brasiliano che gioca nel Milan prova ad imitarne le accelerazioni ed i cambi di passo. Basta poco tempo, al ragazzo di Tirana, per mettersi in mostra ed entrare nei radar delle società europee, comprese quelle italiane. Infatti, dopo pochi mesi, ancora molto giovane, a soli 16 anni, si trasferisce ad Empoli. Una volta giunto in Toscana il duttile centrocampista offensivo si afferma come uno dei giovani più promettenti del panorama nazionale, nel percorso di crescita passa anche dal Napoli (in prestito) e l’esperienza ne leviga il talento e fortifica il carattere. Conclusa l’esperienza al Napoli, Kleis fa ritorno ad Empoli, giusto in tempo per far parte di una formazione giovanile che al Castellani verrà ricordata a lungo, la Primavera 1 di Antonio Buscè, che tra gli altri annoverava talenti del calibro di Asslani (connazionale di Kleis, oltre che grande amico), Belardinelli e Baldanzi, una grande gruppo capace di laurearsi Campione d’Italia per la stagione 2020/2021. Nell’estate del 2021 per Bozhanaj è il momento di sbarcare nel calcio dei grandi, viene quindi ceduto allo Spezia, che a sua volta lo manda in prestito a raccogliere esperienza, al Casa Pia (Portogallo) prima e alla Carrarese poi, dove, nel corso della stagione in corso, somma 19 presenze, impreziosite da 2 gol e 1 assist. Partito da Tirana con il mito di Kaka, acquistato dal Modena a titolo definitivo nelle ultime ore, Kleis terminerà la stagione a Carrara per completare la sua formazione tecnico-tattica con l’allenatore Alessandro Dal Canto. Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Kleis Bozhanaj il benvenuto nella famiglia gialloblù».