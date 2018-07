L’Inter ed i tifosi sognano Modric, ma attenzione al saldo zero

In casa Inter si pensa sia al terzino destro, con Sime Vrsalijko che sembra ormai ad un passo, sia ad un centrocampista da affiancare a Marcelo Brozovic. Gagliardini e Vecino sicuri di rimanere, Borja Valero ed Emmers meno, ma pedine importanti per la rotazione durante la stagione. Tra sogni e nomi concreti, Piero Ausilio e la dirigenza nerazzurra si sono incontrati a Nanchino con la famiglia Zhang per definire le strategie di mercato dell’ultimo mese. Ivan Perisic dopo la finale Mondiale dichiara: «Non vedo l’ora di giocare la Champions, ma per vincere serve altro». Messaggio alla Società con uno specifico riferimento? Nelle ultime ore circolano rumors su un presunto mister X per rinforzare il centrocampo di Luciano Spalletti. Nome che nei sogni dei tifosi si chiama Luka Modric.

Il 32enne centrocampista in forza al Real Madrid ha una clausola rescissoria da 500 milioni di euro, ed andrà in scadenza il 30 giugno 2020. Bisogna capire le specifiche della clausola, vedi l’affare Cristiano Ronaldo il quale grazie ad una scrittura privata si è liberato a 100 milioni. Un’ ipotetica, ma molto difficile, cessione di Modric consentirebbe a Florentino Perez di puntare dritto su Milinkovic Savic della Lazio.

Fantamercato, sogni o magari pensieri di mezza estate per rispondere alla Juventus al colpo CR7. Ma attenzione ai conti però, perchè il Fair Play Finanziario prevede il “saldo zero” in ottica compravendite. Cosa significa? Ad esempio se l’Inter acquista un giocatore da 30 milioni deve incassare da una cessione la stessa cifra. Luka Modric il sogno di mezza estate, ma nel calciomercato tutto può accadere.