Modric Milan, il Maradona chiama ancora: Napoli e un altro record nel mirino! La missione del croato

Modric Milan, il Maradona chiama ancora: Napoli e un altro record nel mirino! I centrocampista croato mette nel mirino Ibrahimovic

La Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Luka Modric, pronto a tornare al Maradona per la terza volta in carriera e per la prima con la maglia del Milan. I due precedenti in casa del Napoli, entrambi con il Real Madrid, risalgono al 7 marzo 2017 e al 3 ottobre 2023: in tutte e due le occasioni arrivò una vittoria dei blancos, e in entrambe le stagioni il club spagnolo chiuse poi il cammino con la conquista della Champions League. Un dato che rafforza l’immagine del croato come autentico uomo delle grandi notti europee.

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Modric Milan, una bacheca infinita e un peso totale nello spogliatoio

Il valore di Modric si misura anche nei numeri. Con il Real Madrid ha conquistato 28 trofei, diventando il calciatore più titolato nella storia del club, mentre sul piano europeo condivide il primato delle sei Champions League vinte. Anche in rossonero il suo impatto si è visto subito: il croato è arrivato al Milan nell’estate 2025, con contratto fino al 30 giugno 2026 e opzione per un’ulteriore stagione, e secondo la rosea è già diventato un riferimento tecnico e carismatico per la squadra. La sua scelta di continuare in un campionato competitivo come la Serie A conferma una fame di successi tutt’altro che esaurita.

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Modric Napoli, tra Croazia, Serie A e il record di Ibrahimovic

Attualmente Modric è impegnato con la Croazia e continua ad aggiornare numeri straordinari anche in nazionale, dove conta 195 presenze e 28 reti. In vista della trasferta di Napoli, il suo rientro a Milanello sarà gestito con attenzione, ma il peso specifico del centrocampista resta altissimo anche nella corsa finale del Milan di Massimiliano Allegri. Sullo sfondo resta pure un altro obiettivo simbolico: superare Zlatan Ibrahimovic, oggi il giocatore di movimento più anziano ad aver giocato in Serie A con il Milan a 41 anni e 146 giorni. Modric, nato il 9 settembre 1985, compirà 41 anni a settembre: la leggenda, per ora, non ha alcuna intenzione di fermarsi.