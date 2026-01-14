Modric Milan, rebus sul futuro tra il rinnovo e l’idea Goretzka a zero: così i rossoneri non si faranno trovare impreparati! La strategia del club

Il futuro della regia del Milan è un enigma affascinante che si gioca su due tavoli: quello sentimentale e quello delle opportunità di mercato. Mentre Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, si prepara a restituire le chiavi del centrocampo a Luka Modric per la trasferta di Como, la dirigenza di via Aldo Rossi lavora sottotraccia per non farsi trovare impreparata in vista della stagione 2026-27. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il rapporto tra il fuoriclasse croato e il Diavolo è idilliaco: l’ex Pallone d’Oro è diventato leader tecnico ed emotivo, un giocatore totale capace di unire costruzione e interdizione nonostante i quarant’anni.

Esiste un’opzione per il rinnovo annuale, ma la decisione finale spetterà esclusivamente al numero 14. Dopo il Mondiale in Nord America, Modric potrebbe cedere alla suggestione romantica: chiudere la carriera alla Dinamo Zagabria, lì dove tutto è iniziato, rispondendo alla chiamata del presidente e idolo d’infanzia Zvone Boban. Se l’addio dovesse concretizzarsi, il Milan ha già pronte le contromisure. La prima è interna e porta i nomi di Samuele Ricci e Ardon Jashari: il regista italiano e il talento svizzero, finora chiusi dalla grandezza del croato, scalpitano per un ruolo da protagonisti.

Tuttavia, per mantenere alto il livello internazionale, è nata una pazza idea di mercato: Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco del Bayern Monaco è in scadenza a giugno e le trattative per il rinnovo sono in stallo a causa della richiesta dei bavaresi di ridurre l’ingaggio. Il club meneghino sta monitorando la situazione per tentare il colpo a parametro zero. L’operazione è complessa e legata a doppio filo alla qualificazione alla prossima Champions League, necessaria per sostenere uno stipendio che renderebbe Goretzka uno dei più pagati della rosa, al pari di Rafael Leao. Una sfida ambiziosa per garantire continuità al progetto tecnico anche nel “dopo Modric”.