Modric Milan, è tornato a Milanello: il fuoriclasse croato ha ripreso la preparazione in vista del Derby della Madonnina. Le ultime

Modric Milan, riecco il croato: il centrocampista ha fatto ritorno a Milanello e ha iniziato la preparazione per il Derby contro l’Inter

Prosegue senza sosta il ritorno dei protagonisti rossoneri reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali. La squadra di Massimiliano Allegri si sta ricomponendo rapidamente a Milanello, pronta a preparare nei dettagli l’attesissimo Derby della Madonnina di domenica sera.

Modrić subito protagonista

La notizia più rilevante del pomeriggio riguarda Luka Modrić: il fuoriclasse croato è rientrato al Centro Sportivo di Carnago e non ha perso tempo, scendendo immediatamente in campo per l’allenamento. La sua presenza, carica di esperienza e qualità, rappresenta un tassello fondamentale nelle scelte tattiche di Allegri.

I big già tornati

Nella giornata odierna il Milan ha riabbracciato gran parte dei suoi uomini chiave:

Luka Modrić (pomeriggio)

(pomeriggio) Rafael Leão (mattina)

(mattina) Strahinja Pavlović (mattina)

(mattina) David Odogu (mattina)

(mattina) Christopher Nkunku (mattina)

Ultimi arrivi attesi

Il gruppo sarà quasi al completo già da domani. Mancano soltanto quattro elementi, attesi nelle prossime ore: Alexis Saelemaekers, Koni De Winter, Zachary Athekame e Davide Bartesaghi.

Un vantaggio per Allegri

Il rientro scaglionato ma rapido dei Nazionali consente ad Allegri di ridurre al minimo i rischi e di avere più tempo per affinare strategie e dettagli in vista della stracittadina, una sfida che si annuncia cruciale per il cammino stagionale. Lo apprende Milannews24.

