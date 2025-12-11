Modric entusiasta: «Al Milan mi sento bene. Ora voglio provare a raggiungere quel grande obiettivo!»

Modric incanta ai Gazzetta Sports Awards: il campione del Milan celebra i rossoneri e loda Allegri

Luka Modric, simbolo della classe e dell’eleganza calcistica mondiale, continua a lasciare il segno anche nella sua esperienza al Milan. Il centrocampista croato è stato tra i grandi protagonisti dell’11ª edizione dei Gazzetta Sports Awards, dove ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per il suo contributo alla squadra rossonera e per l’impatto immediato avuto in Serie A.

Dal palco dell’evento, Modric ha raccontato le sue sensazioni in un momento in cui sembra vivere una seconda giovinezza: «Mi sento bene, mi piace quello che faccio. Sto bene fisicamente e mentalmente, e mi sto divertendo. Spero di continuare su questa strada». Parole che confermano lo straordinario livello di forma raggiunto dal croato, capace di diventare una delle colonne del Milan nonostante la sua lunga carriera alle spalle.

Modric ha poi ribadito il legame speciale con il club rossonero: «Sto facendo un buon lavoro con il Milan, uno dei miei club preferiti. Da bambino sognavo di giocare per questa grande squadra». Un sogno diventato realtà e che oggi rappresenta uno dei motori delle sue prestazioni in campo.

Non poteva mancare una riflessione sul suo impatto nella Serie A. Il centrocampista ha elogiato la competitività del campionato italiano: «Il calcio italiano è diverso da quello spagnolo, ma è un torneo davvero competitivo. All’estero non ci si rende conto di quanto sia difficile». Una dichiarazione che conferma il rispetto che Modric ha sempre avuto per il calcio italiano, ora vissuto in prima persona.

Il numero 10 rossonero ha speso parole importanti anche per Massimiliano Allegri: «Allegri è un grande allenatore, è un vincente. Mi ha sorpreso la sua personalità. Mi piace lavorare con lui perché sa gestire i grandi campioni». Un attestato di stima che certifica il feeling tra i due.

In chiusura, Modric ha rivolto un pensiero all’Italia e alla sua corsa verso il Mondiale: «Sarebbe una tragedia mancare il terzo Mondiale consecutivo. Mi auguro che l’Italia si qualifichi, perché ai Mondiali devono esserci le squadre migliori».

Ancora una volta, Modric dimostra di essere non solo un leader del Milan, ma anche una voce autorevole del calcio internazionale.

