Modric pizzicato sui social: il gesto che ha fatto infuriare Florentino Perez

Un like lasciato dal centrocampista del Real Madrid Luka Modric non è piaciuto a Florentino Perez. Il croato contrario alla Super League

Il centrocampista del Real Madrid Luka Modric ha lasciato un like ad un post social di David Beckham in cui esponeva il proprio disappunto verso la creazione della Super League. Quel “Mi Piace” lasciato da Modric non è stato gradito dal presidente madridista Forentino Perez che è pure il presidente della Super League, come riportato da Mundo Deportivo.

Ecco il post di David Beckham che ha fatto discutere: «Amo il calcio, lo adoro da quando ero piccolo tifoso e lo amo ancora oggi. Come giocatore, ora come proprietario di un club, so che il calcio non è niente senza tifosi. Questo è esattamente il motivo per cui ne abbiamo bisogno affinché questo sport sia per tutti. Abbiamo bisogno di competizioni basate sul merito»