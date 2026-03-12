Moggi svela: «Vlahovic anche se volesse restare, non può. Conte? Rimarrà a Napoli. Sulla lotta Champions…»

Moggi non ha dubbi: «Vlahovic anche se volesse restare, non può. Conte? Rimarrà a Napoli. Sulla lotta Champions…». Le parole

Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, offrendo il suo punto di vista sulla Juventus e su diversi temi legati al calcio italiano. L’ex dirigente bianconero ha analizzato il momento della squadra, le prospettive future e alcune dinamiche di mercato, toccando anche argomenti che vanno oltre l’attualità juventina.

SULLA JUVE – «La Juve come squadra non è fatta bene. Ma ha preso un allenatore che da questa squadra sta ricavando dei risultati che prima non erano ipotizzabili. Con gli allenatori precedenti questo tipo di risultati non c’era stato»

CORSA CHAMPIONS – «Pareggiare contro la Roma e rischiare di rimontare il Galatasaray da una parte è coraggio, dall’altra è poca tattica futuribile. Adesso è ad un punto da Como e Roma, ma occhio alla formazione lombarda perché è molto solida a centrocampo e non ha bisogno della difesa per difendersi. E poi Nico Paz e Baturina la mettono spesso dentro. Ma considero la Roma più avversaria del Como che come la Juve non è una squadra completa»

SU VLAHOVIC – «Secondo me, anche se volesse restare, non può. C’è stato un tira e molla tra lui e la società che non va bene. E quindi, nonostante lo ritenga un buon centravanti, sarebbe meglio cercare altrove»

SU CONTE – «Rimarrà a Napoli. Quest’anno ha avuto troppi infortunati. Da De Bruyne ad Anguissa fino a Lukaku. Quando ti mancano elementi così importanti devi fare di necessità virtù»

