Monaco Manchester City 2‑2: partita aperta fino alla fine. Haaland non basta! - Calcio News 24

Monaco Manchester City 2‑2: spettacolo e tensione fino all’ultimo secondo

Il match tra Monaco e Manchester City si è concluso con un emozionante pareggio per 2-2, al termine di una gara combattuta, ricca di colpi di scena e continui capovolgimenti di fronte. Allo Stade Louis-II, gli uomini di Guardiola non riescono a portare a casa i tre punti, complici una serata di grandi occasioni sprecate e un finale rocambolesco che ha premiato la determinazione del Monaco.

Il primo tempo del match Monaco Manchester City inizia con una rete spettacolare di Erling Haaland: il bomber norvegese riceve un filtrante preciso di Gvardiol e con un sinistro potente insacca sotto la traversa. Ma la reazione del Monaco non si fa attendere: al 18′, Jordan Teze pareggia i conti con un missile da fuori area che si insacca sotto la traversa, imprendibile per Donnarumma.

Il City torna in vantaggio al 44′ ancora con Haaland, che questa volta segna di testa su assist di O’Reilly. È il gol del 2-1 che chiude un primo tempo vivace e con tante occasioni da entrambe le parti. Gli inglesi colpiscono due traverse, con Foden e Reijnders, e mostrano superiorità tecnica, ma il Monaco resta aggrappato alla partita con grinta e determinazione.

Nel secondo tempo, la gara si mantiene su ritmi altissimi. Il Manchester City spreca varie opportunità per chiudere la partita, e viene punito nel finale. All’85’, un fallo ingenuo in area di Nico González su Eric Dier regala ai padroni di casa un rigore. Lo stesso Dier si presenta sul dischetto e realizza con freddezza il definitivo 2-2, gelando la difesa inglese.

Gli ultimi minuti del confronto Monaco Manchester City sono infuocati: fioccano ammonizioni, interventi duri e tentativi disperati da entrambe le squadre. Gvardiol prova il colpo grosso al 97′ con un sinistro pericoloso, ma la difesa del Monaco tiene.

Il pareggio lascia l’amaro in bocca al City, che vede sfuggire una vittoria fondamentale in Champions League, mentre il Monaco guadagna un punto d’oro contro una delle squadre più forti d’Europa. Il match Monaco Manchester City ha offerto spettacolo, tensione e due squadre che non hanno mai smesso di lottare: un pareggio giusto che riflette l’equilibrio visto in campo.