Nel pre-partita di Roma-Samp, Monchi racconta del suo futuro in giallorosso: «Spero che si smetta di parlare del mio addio, voglio restare qui»

Monchi nel pre-partita di Roma–Samp smentisce una volta per tutte le voci di un possibile addio alla società giallorossa e della collaborazione con il San Fernando. Monchi si dice contento del suo impegno alla Roma e spera di poterci restare ancora a lungo. Ecco le parole del dirigente giallorosso: «Spero che si smetta di parlare del mio addio, voglio restare qui. La mia unica idea è restare a Roma».

Monchi poi sul match odierno contro la Samp si dice consapevole della fatica della squadra a dare il 100% dopo le sfide in Champions ma spera che che usando la testa riescano ad avere dei buoni risultati. Monchi sulla squadra afferma di non avere ancora notizie su un possibile rinnovo di Dzeko e che le trattative comunque non sono ancora iniziate e spera in una totale ripresa di Pastore che non ha ancora totalmente smaltito gli infortuni al polpaccio.