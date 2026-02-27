Mondiale 2026, adesso è ufficiale! Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su DAZN in Italia

Mondiale 2026, arriva l’ufficialità: tutte le partite saranno trasmesse in diretta su DAZN in Italia. I dettagli

DAZN e FIFA ampliano la loro collaborazione dopo l’intesa della scorsa estate per la diffusione globale del Mondiale per Club 2025 e in vista del rilancio di FIFA+ previsto nei prossimi mesi. Come anticipato da Calcio e Finanza, tutte le 104 partite del Mondiale 2026 saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su DAZN in Italia.

La novità completa il quadro dei diritti televisivi nel nostro Paese: la Rai proporrà 35 incontri in co‑esclusiva, tra cui la gara inaugurale, le eventuali partite dell’Italia, le due semifinali e la finale, tutte in chiaro. La partnership con la FIFA garantirà così a DAZN la copertura integrale del torneo calcistico più prestigioso al mondo in uno dei mercati strategici per il gruppo, quello italiano. Lo riporta Calcio & Finanza.

STEFANO AZZI (CEO DAZN ITALIA) – «Avere tutte le partite del Mondiale solo su DAZN, in Italia, rappresenta un traguardo storico. L’edizione 2026, la prima con un numero record di 48 squadre partecipanti, inaugura un’era entusiasmante per il calcio mondiale. Siamo orgogliosi di poter raccontare integralmente questo evento al pubblico italiano, continuando al contempo a investire in innovazione, qualità editoriale e contenuti premium».

SHAY SEGEV (CEO GRUPPO DAZN) – «L’accordo con la FIFA per trasmettere in Italia il torneo calcistico più iconico al mondo ai tanti appassionati di calcio sottolinea il ruolo sempre più centrale di DAZN come partner di riferimento per lo sport premium a livello globale. Siamo entusiasti che DAZN sia l’emittente di riferimento per l’intero torneo in Italia».

MATTIAS GRAFSTROM (SEGRETARIO GENERALE FIFA) – «La FIFA è pienamente impegnata a realizzare la Coppa del Mondo FIFA più inclusiva di sempre, con 104 partite che metteranno in mostra il meglio del calcio mondiale. Siamo lieti che i tifosi in Italia possano seguire ogni momento del torneo su DAZN. Insieme al Mondiale per Club FIFA 2025, che ha già battuto ogni record, e al continuo sviluppo di FIFA+, questo rappresenta un ulteriore passo importante nella solida e proficua partnership tra FIFA e DAZN».



