Mondiale per Club 2029, come sta andando l'Italia in termini di Ranking? Ecco il punto sulla situazione - Calcio News 24

Mondiale per Club 2029: Inter regina d’Europa nel ranking. Superate Arsenal e PSG — ecco come stanno le altre italiane

L’Inter svetta in cima all’Europa calcistica, ma questa volta non si parla di risultati di campionato né di coppe nell’immediato. Il dominio nerazzurro riguarda infatti il ranking europeo che determinerà l’accesso al Mondiale per Club 2029, una competizione destinata a diventare sempre più centrale nel panorama calcistico internazionale. La squadra guidata da Cristian Chivu ha raggiunto quota 63 punti, issandosi in solitaria al primo posto e certificando una continuità di rendimento in campo continentale che poche altre società possono vantare. Un primato che avvicina ulteriormente la Beneamata all’obiettivo di partecipare alla rassegna mondiale, dopo l’edizione inaugurale del nuovo format vinta dal Chelsea.

A inseguire l’Inter ci sono due potenze europee pronte a sfruttare ogni minimo passo falso. L’Arsenal è attualmente seconda con 59 punti, seguita dal Paris Saint-Germain a 58. I francesi, però, possono guardare con maggiore serenità alla classifica: la loro vittoria nella Champions League 2025 li ha già assicurati alla prossima edizione del Mondiale per Club. Alle loro spalle compaiono altri giganti del calcio continentale: Barcellona (51 punti), Bayern Monaco (46) e Borussia Dortmund (44). In corsa rimangono anche Liverpool e Real Madrid, appaiate a quota 42, mentre l’Atlético Madrid di Diego Simeone (39) e l’Aston Villa (34) devono imprimere una svolta per evitare di perdere terreno nel rush finale della qualificazione.

Le italiane nel ranking: Atalanta brillante, crollo per Juve, Milan e Napoli

Se l’Inter rappresenta il fiore all’occhiello del calcio italiano, il resto del panorama nazionale appare molto meno rassicurante. L’unica vera sorpresa positiva arriva dall’Atalanta, ormai stabilmente protagonista in Europa. Il club bergamasco occupa un eccellente tredicesimo posto con 31 punti, restando pienamente in corsa per le prime otto posizioni che garantirebbero la qualificazione diretta al Mondiale per Club 2029.

Decisamente più grigia la situazione delle altre big di Serie A. La Juventus, reduce da stagioni europee poco brillanti, è soltanto diciannovesima con 24 punti. Ancora più indietro il Milan, ventiduesimo con 18 punti, mentre il Napoli — nonostante il recente Scudetto — si trova addirittura al trentaduesimo posto con appena 10 punti utili per questo ranking. Una fotografia che evidenzia quanto la continuità in Europa sia diventata fondamentale per restare ai vertici e non perdere il treno della nuova élite mondiale del calcio.