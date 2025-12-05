Mondiali 2026, Trump sicuro: «Onorato di questo evento! Ecco cosa vi promettiamo sulla pace»

Trump premiato per la pace: “Un onore straordinario”. Le parole del presidente degli USA sui Mondiali

Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, è stato insignito del FIFA Peace Prize 2025, un riconoscimento speciale consegnato dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, per il contributo alla promozione della pace nel mondo. Durante la cerimonia, Trump ha definito il premio “uno dei più grandi onori della mia vita”, sottolineando il significato personale e globale di questo riconoscimento.

Nel suo discorso, Trump ha evidenziato il ruolo degli Stati Uniti nel prevenire conflitti: “Abbiamo terminato o scongiurato, prima che iniziassero, tante guerre. Questo premio celebra non solo la pace, ma anche l’importanza del dialogo e della cooperazione internazionale”. L’evento ha rappresentato un’occasione per ribadire l’importanza del calcio come linguaggio universale capace di unire nazioni e culture diverse.

Trump ha poi ricordato il rapporto di lunga data con Gianni Infantino, definendolo “un bell’omaggio al gioco del calcio con numeri oltre ogni aspettativa”. Il presidente americano ha sottolineato come questo riconoscimento vada oltre il singolo individuo, coinvolgendo le relazioni tra Paesi: “Abbiamo ottime relazioni con Canada e Messico, ecco perché voglio ringraziarli. La collaborazione tra le nazioni rende il mondo un posto più sicuro”.

Il premio FIFA Peace Prize 2025 non è solo un riconoscimento simbolico, ma anche un invito a promuovere valori universali come la cooperazione, il rispetto reciproco e la diplomazia. Secondo Trump, questi valori sono fondamentali per garantire stabilità globale: “Oggi il mondo è un posto più sicuro. Questo è davvero un grande onore, che spero possa ispirare altri leader a perseguire la pace e il dialogo”.

La cerimonia ha sottolineato anche l’importanza del calcio come strumento di coesione sociale e diplomazia culturale, mostrando come lo sport possa contribuire a costruire ponti tra Paesi e popolazioni. Il riconoscimento a Trump rappresenta quindi un momento simbolico, che unisce il mondo dello sport con quello della politica internazionale.

Con il FIFA Peace Prize 2025, la FIFA ribadisce il suo impegno non solo nel promuovere il calcio, ma anche nel sostenere iniziative e leader che contribuiscono a rendere il mondo un luogo più pacifico e sicuro.

